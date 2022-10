Tepebaşı Belediyesi’nin sporseverler için düzenlediği plaj voleybolu turnuvası 28 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Bir hafta süren turnuvanın sonunda şampiyon ise Zeplin takımı oldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin kentte yaşayan vatandaşlar için düzenlediği sağlıklı ve eğlenceli aktiviteler devam ediyor. Rekreasyon birimi tarafından gerçekleştirilen plaj voleybolu turnuvası sona erdi. Takımların 2 kadın, 2 erkekten oluştuğu ve sahada 3 as ve 1 yedek oyuncu ile mücadele edilen turnuvada kıyasıya rekabetin yaşandığı maçlar oynandı. Hakemler gözetiminde gerçekleştirilen final maçında Never Give Up takımı ile Zeplin takımı, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen final müsabakasında 3-1’lik skor ile Zeplin takımı birincilik kupasının sahibi oldu.

Tepebaşı Belediyesi merkez bina yanında bulunan kum sahada oynan final müsabakasının ardından şampiyon takımın yanı sıra ilk 3’e giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu Zeplin takımının kupa ve madalyalarını Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu takdim ederken, turnuvada ikinci olan Never Give Up takımına Suat Arslanboğa, üçüncü olan Şimşekler takımına da Burcu Ercan Çelik kupa ve madalyalarını verdi.