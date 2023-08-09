Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte bu yıl ikincisini düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıt süreci devam ediyor.

Yaz dönemi ile birlikte sportif etkinliklerin yoğun şekilde gerçekleştiği Derince’de bu kez plaj voleybolu heyecanı yaşanacak. Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar başladı. Harikalar Sahili’nde gerçekleşecek olan plaj voleyboluna kayıtlarda son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Organizasyona katılmak isteyenler belediyenin sayfasından katılım formu ulaşabilir. Doldurdukları katılım formlarını en geç 25 Ağustos Cuma günü saat 16.00’ya kadar Derince Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edecek olan sporcular, ödüllü olarak düzenlenecek bu büyük heyecana ortak olacak. 30 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında Harikalar Sahili’nde 7 ayrı kategoride düzenlenecek olan organizasyona sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Derince Genç Fest etkinlikleri çerçevesinde ayrıca 2 Eylül Cumartesi günü konser düzenlenecek. 60 Evler Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek konserde Bora Duran sevenleri ile buluşacak.