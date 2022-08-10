Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından, 10. Çınar Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj voleybolunun şampiyonu Fatsa Anadolu Lisesi oldu.

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından, 10. Çınar Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen plaj voleybolunun şampiyonu Fatsa Anadolu Lisesi oldu.

Uzunkum Plajı’nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 gün süren plaj voleybolunda finalde Ordu Fenerbahçeliler Derneği ile karşılaşan Fatsa Anadolu Lisesi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Fatsa Belediyesi 10.Çınar Festivali Plaj Voleybol etkinliklerinin şampiyonu oldu.

Plaj voleybolunda turnuvanın turnuvanın birincisi Fatsa Anadolu Lisesi’ne 9 bin TL, ikinci Ordu Fenerbahçeliler Derneği’ne 6 bin TL ve üçüncü takım Sarı Kardeşlere ise 4 bin TL ödül verildi.

Plaj Voleybolu turnuvasının ödül törenine katılan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaz ayının neşeli ve eğlenceli spor aktivitesi olan plaj voleybolu turnuvasının final heyecanında çekişmeli bir müsabaka izlediklerini belirterek, “10. Çınar Festivalimiz çerçevesinde düzenlediğimiz plaj voleybolunda 36 takımımızın kıyasıya rekabet ettiği turnuvada şampiyon olan Fatsa Anadolu Lisesi ve dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı ve centilmence verdikleri mücadeleyi tebrik ediyor; gönüllerimizin şampiyonu olan tüm gençlerimize, organizasyon komitemize, böylesine heyecan dolu etkinliğimize eşlik edip coşku katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.