Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ordu Gençlik Spor ve Kültür Festivali devam ediyor.

Çeşitli spor turnuvalarının yanı sıra tiyatro gösterileri, konserler, çocuk oyunları ve kültür programlarının yapıldığı Spor ve Kültür Festivali birbirinden heyecanlı etkinliklere sahne oluyor.

Özellikle plajda yapılan spor dalları ise sporseverler tarafından oldukça ilgi görüyor. Plaj futbolu, Plaj Voleybolu, Plaj Hentbolu derken şimdi de Plaj Güreşi yarışları yapıldı.

Kıyasıya rekabet

Altınordu ilçesi Akyazı Sahilinde gerçekleştirilen plaj güreşi turnuvasında taraflar kum üzerinde kıyasıya yarıştılar. Renkli görüntülere sahne olan Plaj Güreşi’nde sporseverler eğlenceli vakit geçirdi.

Öte yandan birbirinde çeşitli yarışma ve etkinliklerle devam edecek olan Ordu Gençlik Spor ve Kültür Festivali 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Festivalde dereceye girecek olan sporcular ise toplamda 352 bin TL hediye çekinin sahibi olacak.