Zonguldak’ta Kapuz Plajı’nın sorumlusu Korkmaz Kartal üzerine demir kapının düşmesi sonucunda yaralandı.

Zonguldak’ta Kapuz Plajı’nın sorumlusu Korkmaz Kartal üzerine demir kapının düşmesi sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kapuz plajında meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’nın sorumlusu Korkmaz Kartal’ın üzerine tesise ait demir kapı devrildi. Kapının altında kalan Kartal, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz Kartal’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastane tedavi altına alınan Kartal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.