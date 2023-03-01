Eskişehir Valiliği himayesinde, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Fenilketonüri (PKU) Yardımlaşma Derneği iş birliğinde deprem bölgelerindeki PKU hastası çocuklar için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Fenilketonüri (PKU) Yardımlaşma Derneği iş birliğinde deprem bölgelerindeki PKU hastası çocuklar için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kalıtsal hastalık olan PKU ile doğan çocuklar özel gıdalarla beslenmek zorunda, bu gıdaya erişemediğinde ise çocuklarda önce beyinde tahribatı ve devamında da zekâ geriliği yaşanıyor. Fenilketonüri (PKU) hastalığı, çocuklar doğduğunda alınan topuk kanıyla ortaya çıkıyor. Protein içerikli besinlerin içinde bulunan fenilalanin aminoasidinin sindirilememesiyle beyinde tahribata neden olarak zekâ geriliği oluşturan hastalık, çocuklarda 3’üncü aydan itibaren etkilerini gösteriyor. Hastalığın etkilerinden korunmak için PKU hastası çocuklara özel gıdaların yedirilmesi gerekiyor.

5 bin çocuk

Deprem bölgelerinde yaklaşık 5 binin üzerinde çocuk ise hastalıkla mücadele ediyor ve PKU’lu çocukların özel tüketim gıdaları ya enkaz altında ya da ağır hasarlı binalarda kaldı. Hayırsever iş insanlarının ve PKU’lu ailelerin katılımıyla İç Anadolu, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinden temin edilen gıdalar deprem bölgelerine tırla ulaştırılacak.