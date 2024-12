Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda terör örgütü PKK/YPG’den kurtardığı Tel Rıfat’ta kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bir ucunda yerin altından kaçış için kullanılan asansör sistemi ortaya çıktı.

Suriye’de 27 Kasım’da muhalif gruplar, Esad’a karşı saldırı başlatmış ve 61 yıllık Baas rejimi sona ermişti. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den kurtardığı Tel Rıfat’ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller bulunmuştu. SMO askerleri, tünelleri tespit etmeye devam ediyor. Askerlerin yaptığı keşiflerde tünelin bir ucunda yer altından kaçış için kurulan asansör sistemi ortaya çıktı. Tünele evlerin bahçelerinden girildiğini fark eden SMO askerleri, uzunluğu 40 kilometre olduğu tahmin edilen tünellerde çalışmalarını sürdürüyor.

"Tünelde mühimmat bulunan odalar var"

Tel Rıfat’taki SMO askeri Ebu Ahmed, ”Neredeyse iki saat yürüdük. Tünel çok uzun, hala devam ediyoruz. Amcamın avlusunun altından geçiyor, bir tarlada üzeri kapalı halde. Sanki bir yer altı şehrini ziyaret etmişsiniz gibi” ifadelerini kullandı.

SMO askeri Abu Ali ise yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat şehrinde her gün yeni bir sistemle açılan bir tünel keşfediyoruz. Hastanenin kuzeyinde her 200-300 metrede bir açıklık tespit ediyoruz ve her gün tünele giden yeni bir giriş görüyoruz. İçinde elektrik, su kuyusu, banyolar ve silah mühimmatının bulunduğu odalar var. Bu tüneller çok önemli bir yapı. Bu tünellerde saklanıyorlar, böylece asla bulunmuyorlar” şeklinde konuştu.