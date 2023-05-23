İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü adına sık sık örgüte yakın yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, molotof atma, korsan gösteri, kundaklama ve güvenlik birimlerine taşlı saldırı türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda ’Ateşin çocukları’ olarak bilinen oluşum ile terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 23 şüpheli tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Mersin ve Antalya’da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.