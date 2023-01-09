Şırnak’ta Gabar Dağı’nın eteklerinde bulunan Çevrimli köyünde 33 yıl önce düzenlenen saldırıda 12’si çocuk, 7’si kadın 27 kişi, bölücü terör örgütü PKK mensuplarında katledilerek şehit oldu. Köydeki katliam, hafızalarda tazeliğini koruyor.

Şırnak’ta Gabar Dağı’nın eteklerinde bulunan Çevrimli köyünde 33 yıl önce düzenlenen saldırıda 12’si çocuk, 7’si kadın 27 kişi, bölücü terör örgütü PKK mensuplarında katledilerek şehit oldu. Köydeki katliam, hafızalarda tazeliğini koruyor.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde yaşayan köy muhtarı İbrahim Özbey, PKK tarafından birçok kez saldırıya uğradığını söyledi. Hain saldırıda önce kardeşlerini, yeğenlerini ve amcalarını kaybeden Özbey, bu sefer aradan geçen yıllarda kendisi terörün hedefi oldu. Özbey, örgüt tarafından mayın döşenmesiyle maruz kaldığı saldırı da iki bacağını kaybetti.

“Terör çok şükür bitti”

Geçtiği yolda mayın döşenerek iki ayrı patlamada iki bacağı kopan ve aradan yıllar geçmesine rağmen saldırıları unutmayan Özbey, “33 yıl önce terör örgütü köyümüzde katliam yaptı. Bu yapılan katliamda 27 vatandaşımız ve akrabalarımızı şehit ettiler. Allah, o eski günleri bir daha göstermesin. Terörü lanetliyorum, destek verenleri de lanetliyorum. Terör örgütü diyor ki, ’Kürtler için mücadele ediyorum, Kürtlerin hakkını savunuyorum.’ Maalesef yalan, nende Kürdüm ama biz; vatanımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz. Onların yanında değiliz. Terör bunu böyle bilsin gerekirse bir kez daha şehit vereceğiz ama bir avuç toprağı kimseye vermeyeceğiz" dedi.

"Yaşanan katliamda kendim köydeydim ağabeyim, ablam, akrabalarım şehit oldu" hatırlatmasında bulunan Özbey, "Daha sonra terör örgütü beni hedef aldı. 2 defa önüme mayın döşediler. 1997 yılında arabayla mayına bastım sol ayağımı kaybettim. Aradan 1 yıl geçmeden iyileştim; tekrardan terör saldırısına uğradım. Eşim, 3 çocuğum ve köy imamı yanımdayken tekrar mayına bastım. Yaşanan saldırının ardından 2 bacağımı, 2 çocuğumu kaybettim. Eşim ve diğer çocuğum beyin ameliyatı oldular hayata tutundular. Allah, bize o eski günleri göstermesin. Allah, Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Terör çok şükür bitti” dedi.

“Yaşanan saldırıda o gece 8 akrabamı şehit verdik”

Teröristlerin gece köye baskın yaparak akrabalarını uykularında şehit ettiklerini hatırlatan Talat Öner, “Terör örgütü köyümüze 90 terörist ile 33 yıl önce baskın yaptı. Gece köyümüze baskın yapan teröristler 27 kişi şehit oldu. Ben de korucuydum mevzide çatışmaya girdik onlarla ama o dönem sayımız az olduğu için 27 kişi şehit verdik o gece. Dünden bugüne çok şey değişti. Allah şükürler olsun terör bitme noktasına gelmiş durumda. Allah, devletimize güç versin. O gece yaşanan saldırıda ablamı, amcamı, yengemi, yeğenlerimi kaybettim. Yaşanan saldırıda o gece 8 akrabamı şehit verdik. Yaşanan terör saldırısında gece yataklarında şehit edildiler" ifadelerini kullandı.