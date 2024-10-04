Mardin’de 31 yıl önce teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 8’i çocuk 26 vatandaş, mezarları başında dualarla anıldı.

Terör örgütü PKK’nın sivillere yönelik katliamları unutulmuyor. 4 Ekim 1993’te terör örgütü PKK tarafından Mardin’de siviller hedef alındı. Midyat ilçesine bağlı Kayalıpınar Mahallesi’nde teröristlerin yola tuzakladığı mayın, köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda 8’i çocuk 26 kişi şehit oldu.

Saldırının üzerinden 31 yıl geçti, acılar ilk günkü gibi

Yaşanan terör saldırısında şehit olan 8’i çocuk 26 kişi, düzenlenen törenle mezarları başında anıldı. Aradan 31 yıl geçmesine rağmen acıların ilk günkü gibi taze olduğu törene Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, şehit yakınları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitleri anma programı, Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi.