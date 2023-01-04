Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren-Abluka Sonbahar Kış/Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon esnasında Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir depo tespit edildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, depo da kullanılamaz hale getirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.