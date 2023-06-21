Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Nevzat Akdemir için anma töreni düzenlendi.

Çemişgezek ilçesinde bağlı Tekeli köyünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Şehadetinin 30’uncu yıl dönümümde şehit edildiği okulunun önünde gerçekleştirilen programda öğretmen Nevzat Akdemir’in öz geçmişi okunarak, dualar edildi.

Törene, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, İlçe Müftüsü İsmail Güven, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Köyde yaşayan vatandaşlar ise şehit öğretmen Nevzat Akdemir için lokma dağıtımı yaptı.