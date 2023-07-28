Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.H. isimli bölücü terör örgütü üyesi Kilis’te jandarmanın yaptığı yol kontrolünde yakalandı.
Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.H. isimli bölücü terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirdiği denetimlerde yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi, tamamlanan adli işlemlerin ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.H, çıkarıldığı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.