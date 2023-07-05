PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir kadın şahıs, Adıyaman’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Güney Kıbrıs Yönetiminde bulunan bir dernekte PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve aranması olan G.T., isimli kadın şahıs, Adıyaman merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan G.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.