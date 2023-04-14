Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü iltisaklı üç kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı şahısların tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Milas ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.A., A.B. ve H.K. isimli şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.