Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

TOBB Fen Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde intörnlük ile ilgili bilgi aldı

TOBB Fen Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde intörnlük ile ilgili bilgi aldı

PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şüpheli yakalandı.

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