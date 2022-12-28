HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu 2 polisin şehit olduğu, 37 vatandaşın da hayatını kaybettiği olayların üzerinden 8 yıl geçerken, teröristlerin yakıp yıktığı yerler devlet eliyle onarılarak yeniden halkın hizmetine sunuldu.

HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu 2 polisin şehit olduğu, 37 vatandaşın da hayatını kaybettiği olayların üzerinden 8 yıl geçerken, teröristlerin yakıp yıktığı yerler devlet eliyle onarılarak yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti. Devlet eliyle Siirt’teki okul kütüphanelerinde kitap sayısı 400 bin olurken, kentte kütüphanesiz okul kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde Siirt’te kütüphanesiz okul kalmadı. Millî Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde yapılan yeni kütüphanelerle mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi sonrasında Siirt’te kitap sayısı yaklaşık 4 kat aratarak 375 bin 207’ye çıktı.

Okul kütüphanelerinin öğrencilerin okuma ve araştırma yeteneğinin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Siirt İl Millî Eğitim Müdürü Deniz Edip, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başlattığı, özellikle eğitimde fırsat eşitliğine önemli bir gösterge olan ve önemli katkı sağlayan bu çalışma çerçevesinde Siirt’te kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanede bulunan dolap, sandalye, sıra gibi mobilya işlerinin yapılmasında ilimizde bulunan meslek liseleri görev aldı. Artık meslek liselerimiz üretim faaliyetlerinde aktif bir rol üstlendiği için okullarımızın çoğu ihtiyacını meslek liselerimizden karşılayabiliyoruz. Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz öğretmenlerimiz gözetiminde yoğun çalışma sonucunda kütüphanelerimizin ihtiyacı olan kitaplık, masa, sandalye gibi ürünleri üretip okulların kütüphanelerine monte ettiler. Okullarımıza ve öğrencilerimize de bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Edip, okul kütüphanelerinde bulunan kitap sayısının 375 bin 207’ye yükseldiğini ve öğrenci başına düşen kitap sayısının ise yüzde 4.13 olduğunu belirterek, "Okul kütüphaneleri, eğitimin ilk evresinden itibaren bireyin bilgi gereksinimlerine karşılık veren, okuma ve araştırma yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayan, başkalarının bilgi birikiminden yararlanmakla birlikte bireyin kendi bilgi birikimini başkalarına aktarmasına ortam hazırlayan bir oluşumdur. Bu bağlamda okul kütüphanelerimiz artık kitap müzeleri olmaktan çıkıp birer yaşam alanları haline geldi. Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için ve onların gelişimi için" diye konuştu.