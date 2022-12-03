Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve TEM timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak müşterek icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Egemen Öztürk operasyonu çerçevesinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyü Sarıkaya mezrası kırsalında, arazi araması neticesinde toprağa gömülü 3 adet bidon içerisinde, adet 60 milimetre havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 9 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet pm 98 uzi makinalı tabanca, 11 adet bixi makinalı tüfek tamburu, 8 adet kaleşnikof dipçiği, 47 adet 60 milimetre çapında havan mühimmatı, 9 adet anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 adet av fişeği, 2 adet basma düzenekli EYP, 200 metre infilaklı fitil, 50 adet dinamit lokumu 2 kilogram kara barut, 13 adet el bombası, 13 adet el bombası fünyesi, 27 adet şarjör, 1 adet jeneratör ile 2 adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-5" operasyonunda PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi.

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