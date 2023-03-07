Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.

9 ayrı suçtan yakalaması ve 25 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

9 ayrı suçtan yakalaması ve 25 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

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