PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan yabancı uyruklu şahıs, Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan yabancı uyruklu şahıs, Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan M.H.’nin Kırşehir’de olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şahsın Akpınar ilçesinde ilçesinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.H., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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