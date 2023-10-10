Terör örgütü PKK/KCK’nın cezaevi dış koordinasyon yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 16’sı kadın 32 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağladıklarını, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla ’terör örgütü cezaevi dış koordinasyon’ yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti. 6 Ekim tarihinde Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı’da bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16’sı kadın 32 şüpheli yakalandı. Firari 3 şüphelin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, sözde flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo, yazar Ayşe Berktay ve 1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP tarafından Bursa milletvekili adayı gösterilen Figen Ovat’ın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.