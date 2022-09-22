Gençler için basketbol takımı kuran Pizzabulls, şimdi de kadın girişimciler için kolları sıvadı. Kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasını hedefleyen şirket, 25-40 yaş arasındaki kadın girişimcilere yüzde 50 indirimli franchise vereceğini duyurdu.

Gençler için basketbol takımı kuran Pizzabulls, şimdi de kadın girişimciler için kolları sıvadı. Kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasını hedefleyen şirket, 25-40 yaş arasındaki kadın girişimcilere yüzde 50 indirimli franchise vereceğini duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen pizza markalarından Pizzabulls, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Gençlerin sporda daha aktif rol alabilmesi için Pizzabulls Cedi Osman Basketbol takımını kuran şirket, şimdi de kadınlar için harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 6 ilde 70 şubesiyle hizmet veren ve yılsonuna kadar bu sayısı 100’e çıkarmayı hedefleyen şirket, genç kadın girişimciler için yüzde 50 indirimli franchise verecek. Bu kapsamda 25-40 yaş arasındaki kadın girişimciler, franchise bedeli 2 milyon TL olan Pizzabulls şubesini belirlenen bölgelerde 1 milyon TL yatırımla açabilecek. Kampanya için, pizzabulls.com sitesi franchise bölümünden 30 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

20 kişi seçilecek

Türk pizza restoran zinciri Pizzabulls’un CEO’su Cavit Can Kırbeyi, şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Pizzabulls Cedi Osman Basketbol takımını kurduklarını ve bunun ikinci ligde oynadığını hatırlatan Kırbeyi, “Gençlerimizin sporda daha aktif rol alabilmesi için basketbol takımını kurduk. Şimdi de genç kadın girişimcilerimiz için kolları sıvadık. Onların iş hayatında daha aktif olabilmesi, kendi işlerinin patronu olarak yer alması için özel bir kampanya düzenliyoruz. 25-40 yaş arasındaki kadınlara franchise bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız. Kadınlarımızın kendi işlerinin patronu olabilmeleri için kalan farkı şirket olarak biz karşılayacağız. Şubelerimize kadın ele değecek” dedi.

Başvuruların 30 Eylül’e kadar internet sitesinin franchise bölümünden yapılabileceğini aktaran Kırbeyi, “Bizim belirlediğimiz lokasyonda başvuru yapan kadınlarımız arasından 20 kadın girişimcimiz bu kampanyadan yararlanacak” diye konuştu. Girişimcilerin 2 milyon TL’lik franchise bedelini 2 yılda çıkardıklarını anlatan Kırbeyi, bu kampanyadan faydalanan kadınların yatırımlarını bir yıl içinde çıkaracaklarını ekledi.

Yılsonu hedefi 100 şube

Markanın 70 şubeyle hizmet verdiğini anlatan Kırbeyi, bin 100 kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. 70 şubenin 55’inin İstanbul’da olduğunu anlatan Kırbeyi, “Yeni şubelerimizi daha çok Anadolu illerinde açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kasım ayında Manisa’daki ilk şubemizi açıyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar şube sayımızı 100’e çıkarmak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki ilk 5 pizza markasından biri olduklarını aktaran Kırbeyi, çok hızlı bir büyüme kaydettiklerini ve hedeflerinin ilk üçe girmek olduğunu ekledi. Kırbeyi, şöyle devam etti: “Başından beri taviz vermediğimiz bir ürün kalitemiz ve lezzetimiz var. Operasyon gücümüzü ve satın alma tecrübemizi kullanarak tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Söz konusu gıda olunca bu büyük sektör içerisinde pazarda adını daha çok duyurmak adına bazen bazı markalar kullanıcıyı aldatmaya yönelik etki oluşturmak için farklı kampanyalar düzenleyebiliyorlar. Bizler marka olarak böyle oluşumlar içerisine girmeyi tercih etmiyoruz. Bu tutumumuzun olumlu yansımalarını da görüyoruz. İşini iyi yapan personellerimiz ve profesyonel yaklaşan yöneticilerimiz ile hedefimiz, lezzetimizi tüm Türkiye geneline yaymak.”

Hedef süper lig

Marka olarak spora, özellikle basketbola geçmişten bu yana çok önem verdiklerini anlatan Kırbeyi, bu yıl kurdukları basketbol takımı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda basketbol takımı olarak ikinci ligde oynuyoruz. Hedefimiz bu sene güzel bir takımla Basketbol Süper Lig’ine katılmak. Alt yapımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Sezon öncesinde kamplarımızı yaptık. Yeni transferlerimiz ile ligde daha başarılı olmayı planlıyoruz.”