Edinilen bilgiye göre, başkent Ankara’dan Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı trafik kontrol noktasında durdurdu. Ekipler, şüpheli şahıs F.C.’nin oturduğu koltuğunun altındaki pizza kutusundan 280 adet ecstasy, 220 adet sentetik ecza hapı, 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.C., karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yolculuk yapan şüpheli şahsın taşıdığı pizza kutusundan, 50 gram kubar esrar ile 500 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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