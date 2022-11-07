Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol A Takımı, 2022-2023 sezonuna güçlü bir kadroyla giriş yapıyor. TB2L’de mücadele edecek olan ekipte hedef sezon sonunda bir üst lige yükselmek.
Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol A Takımı, 2022-2023 sezonuna güçlü bir kadroyla giriş yapıyor. TB2L’de mücadele edecek olan ekipte hedef sezon sonunda bir üst lige yükselmek.
NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın kurduğu Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmişti. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ekipte bu sezon hedef 1. Lig’e çıkmak. 11 Kasım’da başlayacak olan sezon öncesinde yaz kamplarının ardından İzmir’de turnuvaya katılan ekip, önemli hazırlık maçlarında boy gösterdi. Başantrenörlüğünü Hasan Serbest’in üstlendiği takım, bu sezon Çayırova Belediye, Nazilli Belediye, Üsküdar Belediye, Gaziantep Basketbol, Büyük Anadolu Basket, Çözüm Koleji, Geçit Spor ve Semt77 Yalova Basket takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Cedi Osman: “Çok iddialıyız”
Kurduğu takım geçen yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselme başarısı gösteren milli basketbolcu Cedi Osman, yeni sezon öncesinde, “Takım bu yıl çok iyi oyunculardan oluşuyor. 1. Lig için oldukça iddialıyız. Fırsat buldukça maçları da takip ediyorum. Çok iyi bir iletişimimiz var; her an yanlarındayım” ifadelerini kullandı.
Takımın sponsoru olan Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi de, “Takım bu yıl çok güçlü. Eksiklerimizi kampta ve hazırlık maçlarında gördük. Hocamız bunlar için çok çalıştı. Heyecanlı ve çekişmeli bir sezon bizi bekliyor. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz bu yıl 1. Lig’e çıkmak. Basketbol, Türkiye’de yükselişte olan bir spor dalı. Yeni nesil gençlerin basketbola olan ilgisinden mutluyuz. Pizzabulls ve Cedi Osman Akademi olarak düzenliğimiz ’Caddede Basketbol Etkinlikleri’ ile basketbolu günlük hayatın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşam aktivitelerinin sevilen, tercih edilen bir dalı olarak yaymak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol A Takımı’nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Genel Menajer: Alkan İmrak
Başantrenör: Hasan Serbest
Yrd. Antrenör: Hakan Eryüz
Yrd. Antrenör: Mehmet Özbek
Doktor: Yrd. Doç. Dr. Raşit Özcafer
Kondisyoner: Deniz Kruszynski
Masör: Hüseyin Ali Er
Oyuncular
Barboros Bozkurt (Kaptan)
Bulut Altın
Onur Özkapıcı
Yiğit Özgür Barışık
Taha Sezer
Yağızhan Selçuk
Barış Ülker
İbrahim Gülşen
Cenker Öder
Bahadır Güler
Enes Malik
Selimcan Paydaş
Arda Akdağ
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