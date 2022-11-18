Alaplı’da Jandarma ekipleri, piyasaya yaklaşık 10 bin TL sahte para sürmeye hazırlanan kalpazanları yakaladı.

Alaplı’da Jandarma ekipleri, piyasaya yaklaşık 10 bin TL sahte para sürmeye hazırlanan kalpazanları yakaladı.

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma ekipleri ilçede bazı kişilerin piyasaya sahte para süreceğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince ilçedeki bir otomobil içinde yapılan aramada, 200 TL’lik (50) adet olmak üzere toplam 10 bin TL tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.