Afyonkarahisar’da piyasadan topladığı silahları satmaya hazırlanan bir kişi jandarmanın takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar’da piyasadan topladığı silahları satmaya hazırlanan bir kişi jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte son zamanlarda kayıp silah müracaatlarının artması üzerine jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada H.K., isimli bir şahsın ruhsatlı veya ruhsatsız silahları piyasadan satın almak suretiyle topladığı, daha sonra bu silahları yasadışı yollarla satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası operasyon yapan ekipler H.K.’nin ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 842 adet değişik çapta tabanca mermisi ve 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.