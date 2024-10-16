Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iddiaya göre piyasa değeri yaklaşık 728 bin TL olan, 1 ton 820 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışmada Köşk ilçesinde bir işletmede ve depoya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; üzerinde etiket bulunan teneke ve plastik içerisinde satışa hazır vaziyette piyasa değeri yaklaşık 728 bin TL olan bir ton 820 litre litre sahte zeytinyağı ve 594 adet dolum yapılmak üzere üzerine etiket basılı boş teneke ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2 şüpheliye 425 bin TL TL tutarında vergi cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.