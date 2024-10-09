Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet makaron ile bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsı yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak ürünlerin saklandığı depoda yapılan aramada ise piyasa değeri 10 milyon TL olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ile bin adet sahte bandrol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.