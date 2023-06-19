Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ’Piyanoya İlk Adım’ eğitimine katılan öğrenciler, verdikleri ’Yıl Sonu Konseri’ ile ailelerinden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde eğitim gören piyano öğrencileri düzenledikleri ’Yıl Sonu Konseri’ ile hünerlerini gösterdi. Velilerin katıldığı konserde eğitmen Amine Aygistova tarafından verilen derslere katılan 8 çocuk, yıl sonu konserinde performans sergiledi. İstiklal Marşı’nın piyano ile çalınması ile başlayan programda öğrenciler sırayla öğrendikleri eserleri icra etti. Velilerden alkış alan programda öğrenciler, bir yıl boyunca öğrendikleri eserleri çalmanın mutluluğunu yaşadı. Konser sonunda öğrenciler ve veliler, verilen eğitimden son derece memnun olduklarını dile getirerek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a ve Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi ilgililerine de teşekkür etti.