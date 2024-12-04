Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki en önemli sanat etkinliklerinden olan 24’üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin gişe biletleri AKM’de satışa çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde geri sayım başladı. 7-20 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde Türkiye ve dünyadan birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturacak festivalin gişe biletleri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gişelerinde satışa çıktı. Festivalin internet bilet satışı geçtiğimiz günlerde başlamış, dakikalar içinde tükenmişti. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında dünyaca ünlü sanatçı ve grupların konser biletlerini alabilmek için sabahın erken saatlerinde AKM gişelerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Antalyalılar, bu sanat ve müzik dolu festivali sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Satışlar, resmi olarak 20 Aralık’a kadar sürecek olsa da yoğunluk sebebiyle kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor. Sanatçı Karsu’nun biletleriyse daha ilk günden tükendi.

Müzik ziyafeti sunuluyor

Bilet almak sabah erkenden AKM gişesi önünde yerini alan müziksever Pırıl Ayman, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu festivale uzun yıllardır düzenli olarak katılım sağladığını söyledi. Ayman, “Kerem Görsev, Karsu ve daha birçok önemli müzisyeni dinlemek için burada bilet sırasına geldim. Biletlerin kısıtlı olduğunu bildiğim için çok erken bir saatte geldim ve ilk sırada yerimi aldım. Önceki festivallerde çok kaliteli müzisyenlerle çok kaliteli zamanlar geçirdim. Festival biz Antalyalılara müthiş bir müzik ziyafeti sunuyor” dedi.

Dünyaca ünlü sanatçılar

Klasik müzik, caz ve Flamenko’da Türkiye ve dünyadan birçok yıldızı Antalyalılarla buluşturacak olan festivalin açılış gecesinde ünlü sanatçı Karsu sahne alacak. Festival süresince La Fortuna Tango, Agora Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio, Duendo Famenco Feat Maria Farelo & Christian Perez ve Ferhan- Ferzan Önder gibi dünyaca ünlü sanatçılar da Antalyalılarla buluşacak.