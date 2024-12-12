Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Piyano Festivali’nde sahne alan La Fortuna Tango Orkestrası, müziği ve dansı ile hayran bıraktı. La Fortuna Tango Orkestrası, Dünya Tango Günü’nde tutkunun ve zarafetin dansı tango izleyenlere muhteşem bir konser yaşattı.

Türkiye’nin en prestijli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla sürüyor. 24’üncü Antalya Piyano Festivali’nin ikinci konserinde La Fortuna Tango Orkestrası, Antalyalılarla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 11 Aralık Dünya Tango Günü’nde düzenlenen konserde dünyadaki sayılı tango orkestralarından biri olan La Fortuna Tango Orkestrası, muhteşem bir performansa imza attı.

Bandoneon da Gustavo Battistessa, keman da Ozan Gedik, piyano da Buğra Yüksel ve kontrbasta Aygü Özhan’ın yer aldığı La Fortuna Tango Orkestrası izleyenleri mest etti. Konserde Dilara Zorlu ve Gökdağ Yalçın ise dansları ile büyük beğeni topladı. Tutkunun, zarafetin ve melodinin dansı olan tango dolu gecenin sonunda La Fortuna Tango Orkestrası, ayakta alkışlandı.

Festivale renk kattı

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, La Fortuna Tango Orkestrası’na gecenin anısına plaket ve çiçek takdim etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Dünya Tango Günü’nü kutlarken, La Fortuna Tango Orkestrası’nın festivale renk kattığını söyledi. 24. Antalya Piyano Festival kapsamında 13 Aralık Cuma günü sokak hayvanları için Agora Senfoni Orkestrası sahne alacak.