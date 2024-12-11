24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde dün akşam sahne genç yeteneklerindi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nın genç yetenekleri birbirinden ünlü sanatçıların eserlerini seslendirdi. Genç piyanistler Antalyalı sanatseverlerin beğenisini kazanırken performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 6-20 Aralık tarihleri arasında 24’üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Piyano Festivali, dün akşam genç yeteneklere ev sahipliği yaptı. Piyano Festivali kapsamında AKM Aspendos Salonu’nda ‘Genç Yetenekler’ konseri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı genç piyanistler izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

Üç kardeş altı el piyano

Konser, Alpdoğan Esenoğlu’nun sunumuyla, 7 yaşındaki İpek Yapar’ın, Tchaikovsky’nin Kuğu Balesi’nden bir bölüm seslendirmesiyle başladı. Daha sonra Konservatuvarda üç yıldır eğitim alan piyano bölümü öğrencileri Şerife Roza (10), Mehmet Deniz (12), İsmail Aras Sağlam (14) kardeşler sahne aldı. Sağlam Kardeşler, William Gillock’un The Little Sparrow ile Oriental Bazaar adlı 2 eserini art arda seslendirerek muhteşem bir performans sergiledi.

Piyano tuşlarıyla adeta dans edilen konserde, genç yetenekler Seçil Ada Tekpınar (16), Asena Tuncer (12), Yasemin Tokoğlu (15), Tuana Tıraş (15), Ataman Arif Kaçar (14), Sündüz Su Efe (15), Deniz Kantaş (14), Ada İşel (15), Lavin Yacan (9 ), Dilek Osmanlı (16), Gülşen Ecem Turunç (16), Hamdiye Hande Günel (27) ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Müzik dolu gecenin yaşandığı konserde Piyanoda Asel Asya Arslan (9), Çello da Sudenaz Tütüncü Kemanda Naz Asoğlu, Ciao Bella adlı eseri seslendirirken, izleyenlerde genç piyanistlere alkışlarıyla eşlik etti. Trio Keman Naz Asoğlu (17) Çello Sudenaz Tütüncü (17 ) Ada İşel (15) Şostakoviçten Vals No:2 adlı eseri seslendirirken izleyenleri hayran bıraktı.

Konserin sonunda ise Can Bali (18) Aram Khachaturian’dan Toccata ve Aşık Veysel’in dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say tarafından düzenlenen Kara Toprak adlı eserini seslendirdi. Bali’yi sanatseverler ayakta alkışlarken muhteşem performansıyla kendine hayran bıraktı. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila genç, piyanistlere ve eğitmenlerine teşekkür ederek plaket takdim etti.