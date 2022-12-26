“Piyano Eşlikli ‘Polat Ses Egzersizleri’ Bas-Hicaz Makamında Eser Düzenlemeleri” adlı kitap müzik bölümü öğrencilerinin ses eğitimi derslerinde kullanabilecekleri bir kaynak olmasının yanı sıra yeni araştırmalara ve ses metotlarına klavuzluk edecek. Polat ve Terzioğlu tarafından bir seri olarak tasarlanan kitabın daha önce de Soprano, Alto ve Tenor ses grupları için oluşturdukları Piyano Eşlikli ‘Polat Ses Egzersizleri’ kitapları yayımlanmıştı. 4’üncüsü olan ses egzersizi kitabı Bas ses grubu için hazırlandı. Kitabın içerisinde araştırmacılar tarafından belirlenen Hicaz makamında Türkü, Şarkı ve İlahi formunda eserler Dr. Vefa Terzioğlu tarafından düzenlendi.

“Piyano Eşlikli ‘Polat Ses Egzersizleri’ Bas-Hicaz Makamında Eser Düzenlemeleri” adlı kitap müzik bölümü öğrencilerinin ses eğitimi derslerinde kullanabilecekleri bir kaynak olmasının yanı sıra yeni araştırmalara ve ses metotlarına klavuzluk edecek. Polat ve Terzioğlu tarafından bir seri olarak tasarlanan kitabın daha önce de Soprano, Alto ve Tenor ses grupları için oluşturdukları Piyano Eşlikli ‘Polat Ses Egzersizleri’ kitapları yayımlanmıştı. 4’üncüsü olan ses egzersizi kitabı Bas ses grubu için hazırlandı. Kitabın içerisinde araştırmacılar tarafından belirlenen Hicaz makamında Türkü, Şarkı ve İlahi formunda eserler Dr. Vefa Terzioğlu tarafından düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi’nin başarılı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sibel Polat, üniversite öğrencilerine katkı sağlayacak çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat ve Atatük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Vefa Terzioğlu’nun yeni yaklaşımlar çerçevesinde oluşturduğu kitap çalışması ses eğitimi alanında önemli bir boşluğu da doldurmuş oldu.