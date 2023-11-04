Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu ve kaval sanatçısı Murat Toraman Karabük’te sanatseverlerle bir araya gelerek piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı dolayısıyla Uğurlu, Karabük Valiliği tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konser verdi.

Etkinliğe Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Dr.Yusuf Küçükbaşol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Uğurlu’nun “Demir Ağların Başlangıç Noktası Kardemir ” adlı eserini seslendirdiği konser, katılımcılar tarafından beğenilerek yoğun alkış aldı.

Konser boyunca, sahne arkasına yansıtılan görüntüler eşliğinde gerçekleştirilen piyano resitalinde, milli mücadelede demiryolları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün direktifi ile sanayinin gelişmesi, ilk kurulan fabrikalar, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kurulması, emeğin başkenti vurgusu ile Karabük’ün kurulması ve Safranbolu vurgulandı.

Konserin ardından ünlü piyanist ve besteciye çiçek takdim eden Vali Yavuz, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçılarımız Tuluyhan Uğurlu ve Murat Toraman’a şahsım ve Karabüklü hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız bize çok güzel bir yolculuk sundular, bizleri dünden bugüne getirdiler ve yarınımıza bir mesaj verdiler. Bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında bu mesajı aldık” dedi.