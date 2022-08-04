Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş’in sosyal medyaya düşen görüntüleri tepki çekti. Görüntüleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen baba Hüseyin Ateş, “Görüntüleri montajlayıp yayınlamışlar” dedi.

Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş’in sosyal medyaya düşen görüntüleri tepki çekti. Görüntüleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen baba Hüseyin Ateş, “Görüntüleri montajlayıp yayınlamışlar” dedi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi’nde 22 Aralık 2021 tarihinde yaşandı. Babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynadığı sırada pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan minik Asiye ağır yaralandı. Gaziantep ve Antalya’da 37 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen Asiye, ölümden döndü. Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame çerçevesinde yargılama süreci sürerken gece saatlerinde sosyal medyaya düşen görüntüler tepki topladı.

İpi boynuna tasma şeklinde geçirmişler

Ne zaman çekildiği belli olmayan bazı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken görüntülerde anne Zeynep Ateş’in kızı Asiye’nin elini iple bağlaması ve ipi boynuna tasma şeklinde geçirmesi tepki çekti. Görüntülerde Asiye’nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği görülürken anne Ateş’in kızına "Otur" ya da "Dilini çıkar" dediği duyuluyor.

Sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medyada yayınlanan başka bir görüntüde ise anne Zeynep Ateş kızının elinden telefonu alarak, "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" diyor.

“Görüntüleri çeken davada yargılanan Süheyla K.’dır”

Yayınlanan görüntülere ilişkin telefonla ulaştığımız baba Hüseyin Ateş ise görüntüleri yayınlayanlar hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Görüntülerin montajlanarak yayınlandığını savunan baba Ateş, “Biz evladımıza asla şiddet uygulamadık ve uygulamayız. Annesiyle oyun oynadığı anları yayınlamışlar. Çocuğumuza da sorabilirler. Biz davamızın arkasındayız. Karşı taraf bizi yıpratmaya çalışıyor. Bu görüntüleri çeken davada yargılanan Süheyla K.’dır. Bu kişi olaydan önce bizim aile dostumuz gibiydi. Görüntüleri montajlayıp yayınlamışlar. Belli yerlerini vermişler” ifadelerini kullandı.