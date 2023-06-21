Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ardından da Yomra ilçesine çekilerek çürümeye terk edilen yolcu uçağı yapılan çalışmaların ardından pide salonu olarak hizmet vermeye başladı.

Pistten çıktıktan sonra getirildiği Yomra ilçesinde ilçe belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilen ve 1 yıl süren ve yaklaşık 5 milyon liraya mal olan çalışmaların ardından pide salonuna dönüştürülen uçağa özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekiyor.

"Uçakta insanlarımıza pide yedirmek hayalimizdi; Bu hayalimiz gerçek oldu"

Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, "Güzel bir sosyal tesis yaptık. Ülkemize ve dünyaya hizmet edecek olan, yöremizin ürünlerini tanıtacak güzel bir tesis hazırladık. İnşallah insanlarımıza burada güzel ürünler sunacağız. Uçakta insanlara pide yedirelim diye bir hayal kurmuştuk. Bugün gördüğünüz gibi o hayal gerçek oldu" dedi.

Uçağın hemen yanında cam fanusların da olduğunu kaydeden Bektaş "Bir yenilik olsun insanlar ailesiyle birlikte gelsin hem yemeğini yesin toplantısını yapsın o şekilde düşündük. Uçağımızın yanında fırınlarımızın bulunduğu binamız da var. Uçağın içerisinde aynı anda 40-50 kişi yemek yiyebilecek" dedi.

Bektaş, Trabzon’un Değirmendere mahallesinde otobüs terminali yanında yer alan işletmelerinin ismi olan ’Terminal Pide’nin ismini yeni yerlerinde de kullanmayı sürdüreceklerini belirterek uçağın üzerine Terminal Pide yazdırdıklarını sözlerine ekledi.

Yerli ve yabancı turistler tesise yoğun ilgi gösteriyor

Uçağın içerisinde pide yiyen Alper Kurt, "Çok güzel bir konsept olmuş açıkçası, arkadaşlar değişik bir kafe restoran açmışlar. Pidenin tadı gayet iyi, zaten diğer şubesinde yıllardır yediğimiz bir yer. Arkadaşlara hayırlı kazançlar diliyorum, Trabzon’a kattıkları bu değer için de onlara teşekkür ediyorum. Uçakta yıllarca yolculuk yaptım, ama uçakta pide yemek bu güne nasip oldu. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Pide salonuna hem yemek yemeye gelen hem de uçağı da gözlemleyen Umman’dan gelen Abdulhamir Jamir Sait ise "Trabzon’a ilk defa geldim. Çok beğendim. Lokanta olan uçak çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.