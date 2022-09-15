Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda sona yaklaşılırken, sanatçıların elinden çıkan eserlerin fırınlama ve yerleştirilme aşamalarına geçildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda sona yaklaşılırken, sanatçıların elinden çıkan eserlerin fırınlama ve yerleştirilme aşamalarına geçildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla devam ediyor.

Yerli ve yabancı 8 sanatçının eserleri de yavaş yavaş son hallerini almaya başlarken, eserlerin fırınlanma ve yerleştirilme aşamasına da geçildi. Eskişehirlilerin her aşamasını izleme şansı bulduğu ve düzenlenen etkinlikler ile yoğun katılım gösterdiği sempozyumda, ortaya çıkan eserler kentimizin sanat birikimine de katkı sağlayacak. Eserler son halini almasının ardından kentteki parklara ve Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’na yerleştirilerek kamusal alanlarda sergilenecek.

"Bu yıl çok daha farklıydı"

Devam eden sempozyum hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Gerçekten bu yıl çok daha farklıydı. Hem insanların hem de sanatçıların algılaması bizim için çok önemli. Giderek büyüyen bir sempozyum bu. Bu yılki eserler de çok özenle yapıldı. Gerçekten çok başarılı işler çıktı. Artık dünyada ve Türkiye’de pişmiş toprağın ne kadar önemli olduğu netleşerek ortaya çıkıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor. Çünkü hakikaten çok büyük bir emek. Bu yapılan eserlerin 15 güne sığması çok zordu, yoksa bunlar 1-1,5 buçuk ayı bulacak çalışma süreçleri. Ama burada büyük bir özveriyle cansiperane çalışarak 15 gün içerisinde tamamlıyor. Burada çalışan sanatçılarımızın ve onları asiste eden genç arkadaşlarımızın rolü çok büyük. Her şeyi organize eden Bilgehan Hoca’nın eline sağlık, emeğine sağlık. Sanat adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Eserlerin fırınlanma aşamasına geçiliyor. Bittiğinde Eskişehirliler, Türkiye’de ve dünyada yaşayan insanlar nasıl eserler çıktığını görecek ve takdir edecekler. Çok şükür diyorum böyle bir sempozyumu şehrimize, ülkemize kazandırdık. Eşi enderi olmayan bir sempozyum. Diliyorum önümüzdeki yıllar da sanat adına, Tepebaşı adına, Eskişehir adına çok çok iyi olsun” diye konuştu.

“Seçkinlerin değil, halkın sempozyumu”

Eserlerin muhafaza altına alınması ve sergilenmesine de değinen Başkan Ataç, “Bazı eserler kırılgan olabiliyor. Onları belediye içine alıyoruz daha iyi korunsun diye. Ama hava koşullarından etkilenmeyecek olan eserleri de yeşil alanlara koyuyoruz. Belediyemiz bir sanat galerisi haline geldi. Bu Türkiye’de pek olan bir şey değil. Ayrıca bu yeşil alanlar vatandaşların ilgi gösterdiği alanlarda heykellerin olması farklı bir görüntü katıyor. İnsanlar o eserleri gördüğünde gönüllerini okşuyor. O sebeple eserlere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ben başından beri şunu söylüyorum. Bu seçkinlerin değil, halkın sempozyumu. Böyle olmasaydı zaten bu günlere gelemezdi. Böyle bir sempozyumu 15 kere yapmak kolay bir iş değil. Tepebaşı Belediyesi olarak bunun müthiş düzeyde deneyimini kazandık. Tepebaşı her zaman Eskişehirlileri ve onların iyiliğini düşünüyor” sözlerini kullandı.

Kapanış töreni 17 Eylül’de

Sanat etkinliklerinde heykel çalışmaları, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları ve sosyal etkinlikler çerçevesinde da el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri gibi pek çok aktiviteyi bünyesinde barındıran sempozyum, düzenlenecek kapanış töreni ve konser programı ile sona erecek.

15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapanış töreni, 17 Eylül Cumartesi günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir halkını, kapanış töreni ve Vedat Sakman konserine davet etti.