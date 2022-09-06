Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15’incisi düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15’incisi düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 15’incisi muhteşem bir açılış töreni ile başladı. Bu yılki sempozyum aramızdan ayrılan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Y. Özaydemir’e adandı.

Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir, pişmiş kilden eserler ile Tepebaşı’nı donattığı ve zenginleştirdiği için de Ahmet Ataç’a teşekkür etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de “Son derece mutluyum, Ahmet’i kutluyorum. Kendi bölgesinde her yaptığı yeniliğin yanında, bu yeniliği süsleyen, daha fazla güzellik katan bir sanat dalı da ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan, gelip geçenlere örnek olacak, uluslararası büyük bir yeniliktir” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise “Çok ciddi sıkıntılar geçirdik ama direncimizi kaybetmeden bu yıllara kadar geldik. Pişmiş toprak Tepebaşı’nın özelliğidir, ilk kiremidin 1926’da Tepebaşı’nda yapılması bir milattır. O dönemde ve sonrasında kurulan fabrikalar ile Eskişehir ekonomisine itici bir güç olmuştur. Sempozyum kapsamında bugüne kadar ortaya çıkan 200’e yakın eser, Eskişehir’imizin sanat envanterine katıldı ve kentimize de eşsiz bir güzellik katıyor. Şehrimiz bu eserler ile adeta bir açık hava müzesine, belediye hizmet binamız ise sanat galerisine dönmüş durumda. Eskişehir’in sanat ile anılan, sanat yapılan, sanatçıya sahip çıkılan bir şehir olmasında da Tepebaşı Belediyesi olarak büyük katkılarımız olduğuna inanıyorum. Halkımız burayı ziyaret ederek sanat ya da sanat eseri bir yana, bizzat sanatçılar ve sanat eserinin ortaya çıkış hikayesine şahit olabiliyor. Yani bu sempozyumda en önemli özellik olarak, sanatın halk ile buluşması öne çıkıyor. Bizim sempozyumumuz halkın sempozyumudur. Bu sayede bu kadar büyüyüp bugünlere kadar gelmeyi başardı. En büyük teşekkürü, sanatın ve sanatçının daima yanında olan, bizleri asla yalnız bırakmaya Eskişehir halkına borçluyuz. Halkımızın bu desteği sürdükçe, bizler de sanata katkı vermeye, etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dileğim, sempozyumun sürekliliğidir” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da “Başkanımız bu güzelim yere çok büyük değerler katmış, bu kente değer verenleri de unutmamış. Değer bilmek gerçekten çok önemli" derken, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise “Dünyada kar turizmi var, deniz turizmi var, göl turizmi, başka turizm çeşitleri var. Ama belediye turizmi dünyada ilk olarak Eskişehir’de yapılıyor. Çünkü Türkiye’nin her yerinden insanlar belediye icraatlarını görmeye Eskişehir’e geliyor. Evet, Türkiye’den geliyorlar, bu sempozyumlar ile inşallah dünyadan da gelecekler" diye konuştu. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Başkan Ataç’a sanata katkılarından dolayı teşekkür etti. Törende ayrıca Anadolu Üniversitesi Güzel Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner 15 yıl önce Kurt Kiremit Fabrikası’nın yıkımında bulduğu ve restore ettiği Mustafa Kemal Atatürk büstünü Başkan Ataç’a armağan etti.

Başkan Ataç da sempozyuma katılan sanatçılara hediyelerini takdim etti. Her yıl olduğu gibi yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları ile dopdolu olacak. Öte yandan el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri de Eskişehirlilere sanat dolu günler yaşatacak.