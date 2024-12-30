Minaresindeki 117 santimetre eğim ile İtalya’nın Pisa Kulesi’ne benzetilen Sivas Ulu Camii, hazırlanan proje ile korunacak. Çelik halatlar ile sabitlenecek olan 8 asırlık cami minaresinin devrilmemesi sağlanacak.

Sivas’ta 1197 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Kudbeddin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbranim tarafından Kul Ahi’ye yaptırılan Sivas Ulu Camii, 117 santimetre eğime sahip minaresiyle dikkat çekiyor. Sürekli ölçümü yapılan ve her yıl 1 buçuk santimetre eğilen minare, uydu üzerinden takip ediliyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından korunması için projesi yapılan eser, Türkiye’de ilk kez kullanılacak bir yöntemle tedbir alınması hedefleniyor. Türk ve İtalyan bilim adamlarının gözetiminde minarenin içerisine 40 metre uzunluğunda 8 çelik kazık yerleştirilecek olan minarenin uzun yıllar ayakta kalması hedefleniyor.

Minare korunurken üzerindeki yazılar da restore edilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Ulu Cami minaresinin eğimi 117 santimetre civarındadır. Bu eğime eski tabir ile ‘Şakül Doğrusu’ denir. Elimizdeki 130 yıllık fotoğraflara baktığımız zaman eğimin aynı şeklide devam ettiğini görüyoruz. Minarenin kendi haline terk edilmemesi gerekiyor. Minareyi camiden ayırarak ayrı bir proje çizdik ve yabancı bilim adamları ile bu projeye destek verdik. Fakat burada kuruldan minarenin üzerinde bulunan yazılara hiç dokunulmaması için kanaat getirdiler. Bizim ‘bisküvi’ dediğimiz yazıların altında bulunan harçlı kısımda ne yazdığını öğrenmeye çalıştık. Minarenin en üstünde Mülk Allah’ındır anlamına gelen ‘El Mülk-ü Lillah’ yazısını tespit ettik. Motiflerin üzerinde ki çiniler turkuaz ve mavi renklidir. Üzerindeki tabak şeklindeki çiniler ise yeşil renklidir. Bunların tamamlanması anlamında taleplerimiz oldu. Hocalarımız, minarenin statiği açısından çok yerde bulunmayan bir sistem uyguluyorlar. Minarenin devrilmemesi için üsten sondalar ile delik açılarak 40’ar metre uzunluğunda dışarıdan gözükmeyen çelik bağlantılarla, zemin sağlamlaştırılacak. Minarenin iç duvar kalınlığı 80 santimetre civarındadır. Burası dualar ile ayakta duran bir yer ve bir an önce yapılması gerekiyor. Şu anda projemiz ve maliyetlerimiz hazır şekildedir. İnşallah Ankara’nın onayı ile minaremizi yaptıracağız” dedi.