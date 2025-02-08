Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile birlikte PISA 2025’te Türkiye’yi temsil edecek okulları ziyaret etti.

Heyet, ilk olarak Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Genel Müdür Kemal Bülbül, okulda yapılan hazırlıkları yerinde inceleyerek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Daha sonra Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin de katılımıyla Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaret edildi. Burada da öğretmen ve öğrencilerle buluşan heyet, PISA 2025 süreci kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretler sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Genel Müdür Kemal Bülbül, PISA 2025’te Türkiye’yi temsil edecek öğrencilerin başarılarının önemine dikkat çekerek desteklerini ifade etti.