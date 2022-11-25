Kütahya Belediyesi tarafından yapımına başlanan muhtarlık hizmet binası inşaatı son aşamaya gelindi.

Kütahya Belediyesi tarafından yapımına başlanan muhtarlık hizmet binası inşaatı son aşamaya gelindi.

Şehrin geleceği için altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyor. Bu çerçevede, yapımına başlanan Pirler Mahallesi muhtarlık hizmet binası inşaatında son aşamaya gelindi. Çalışmalarda kısa sürede önemli aşama kaydeden ekipler, mümkün olan en kısa sürede projeyi bitirmeyi hedefliyor.