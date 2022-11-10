Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Pirler Mahallesi’nde yapımına başlanan muhtarlık hizmet binası inşaatını inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Pirler Mahallesi’nde yapımına başlanan muhtarlık hizmet binası inşaatını inceledi.

Kütahya’nın geleceği için altyapının yüzde 80’ini yenileyen, şehre sınıf atlatacak projeleri de birer birer hayata geçiren Kütahya Belediyesi, mahallelerin eksiklerini de gideriyor. Bu çerçevede, Pirler Mahallesi muhtarlık hizmet binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak çalışmaları ona göre projelendirdiklerini söyledi.

Pirler Mahallesi Muhtarı Zafer Çetinkasap’tan bilgi alan Başkan Işık, inşaatta çalışan mesai arkaşlarına kolaylıklar diledi.