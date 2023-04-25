İnsan vücudunda en çok bulunan 4. mineralin magnezyum olduğunu ve bu mineralin metabolizma için hayati bir rol üstlendiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, " Günlük beslenmemizde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ya da pirinç yerine bulgur tercih edersek magnezyum alımımızı desteklemiş oluruz"dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, İnsan vücudunda hayati önem taşıyan minerallerden biri olan ve vücutta en bol bulunan 4. mineral olan magnezyum hakkında önemli bilgiler verdi. Diyetisyen Gündüz, insan vücudunda yüzde 50-60 kemiklerde, yüzde 20 iskelet kasında, yüzde 19 diğer dokularda ve yüzde 1’in altında hücre dışı sıvılarda bulunan magnezyumun vücudumuz için bu kadar önemli olmasının sebebinin 300’den fazla enzimin çalışması için etken bir rol üstlenmesi olduğunu vurguladı. Organizmadaki durumuna göre emilim değişikliği gösteren magnezyumu vücut kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de takviyeler vasıtasıyla alınması gerektiğini dile getirdi.

“6 ayda bir değerlerinizi gözden geçirin”

Vücudumuza günlük aldığımız magnezyum miktarı azaldıkça emiliminin arttığını, optimal seviyede alındığında ise emilimin yavaşladığını belirten Gündüz, “Vücutta magnezyum eksikliğinde, bulantı, kusma, baş ağrısı, kas zayıflığı gibi semptomlar görülebilir. 6 ayda bir yaptırmamız gereken kan tahlillerinde magnezyum değerinizi de gözden geçirmeyi unutmayınız”diye konuştu.

Sağlıklı bir bireyin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, günde ortalama 280 ila 350 mg aralığında magnezyum alması gerektiğine değinen Gündüz insanların genellikle gıdalardan yeteri kadar magnezyum aldıklarını ve takviyeye gerek kalmadığını kaydetti.

“Sofranızdan bunları eksik etmeyin”

Günlük beslenmemizde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ya da pirinç yerine bulgur tercih edersek magnezyum alımımızı desteklemiş olacağımıza dikkat çeken Gündüz bu nedenle öğütülmemiş tahıl tüketimini de arttırmak gerektiğini söyledi.

Magnezyum bakımından zengin beslenmek için sofralardan eksik etmemek gereken besinleri de aktaran Gündüz," “Ispanak, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler. Fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuruyemişler. Bütün tohumlar ve öğütülmemiş tahıllar, kuru fasulye, nohut, börülce gibi baklagiller. Soğan, kuşkonmaz, havuç, kereviz, pırasa, siyah turp gibi sebzeler. Hurma, muz gibi meyvelerdir” şeklinde konuştu.

“Diyabet hastaları dikkat etmeli”

Diyabeti olan kişilerin rutin kan tahlillerinize magnezyumu da ekleyebileceğini de belirten Gündüz “Magnezyum, insülin hormonunun salınımı ve aktivitesine etki eder. Eksikliği gibi fazlalığı da vücut için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle herhangi bir magnezyum eksikliğiniz bulunmuyorsa, doktorunuza danışmadan takviye kullanmanız önerilmez” diyerek sözlerini tamamladı.