MHP’nin Erzurum Milletvekili adayı Ömer Haluk Pirimoğlu, seçim çalışmalarını sahada da sürdürüyor.

Erzurum’un Pasinler ve merkez Palandöken ilçesinde seçim çalışması yapan Pirimoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktasını ifade ettiğinin altını çizdi.

Pasinler’de partisinin ilçe yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirilen Pirimoğlu, Hasankaleli vatandaşların çay ikramlarını da geri çevirmedi. Kahvehane temaslarında Milliyetçi Hareket’in 14 Mayıs seçimleri için aldığı pozisyona vurgu yapan Pirimoğlu, “MHP’nin durduğu yer, belirlediği konum dün de aynıydı, bugün de aynıdır. MHP’nin olduğu ve milletin de olmasını arzu ettiği yer, ülkenin selametidir, devletin yarınları ve geleceğidir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Pasinler’deki seçim temasları boyunca yoğun ilgi gören ve ilçede neredeyse çalmadık kapı bırakmayan Pirimoğlu, seçim çalışmalarının ikinci etabını ise, merkez Palandöken ilçesinde gerçekleştirdi. Yine parti yöneticilerinin eşlik ettiği Ömer Haluk Pirimoğlu’na, Palandökenli seçmenlerin ilgisi de büyük oldu.

Palandöken merkezi başta olmak üzere Yenişehir ve Yıldızkent bölgesindeki esnaf ziyaretlerinde 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatan Pirimoğlu, Cumhur İttifakı için atılacak her oyun, ülkenin ve milletin geleceğini teminat altına almak olduğunun altını çizdi. Türk milletine ve milliyetine karşı duran ne kadar siyasi yapılanma, oluşum, kurum ve kuruluş varsa, Cumhur İttifakına karşı savaş açmış durumda olduğunu vurgulayan Pirimoğlu, “Bizim durduğumuz yer belli, milletin yanı; karşımızdaki ittifakın durduğu yer de belli; milletin karşısı. Biz bugüne kadar milletimiz ne diyorsa, neyi istiyorsa onu yaptık. Milletin selametine, huzur ve istikrarına, devletin istiklal ve istikbaline karşı duran kim varsa da, korkulu rüyaları olduk. Bu yüzden 14 Mayıs’a seçim meselesi olarak bakmıyoruz. 14 Mayıs bizim için artık memleket, ülke ve millet meselesidir” diye konuştu.