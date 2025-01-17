Pırıl ve arkadaşları, M1 Konya AVM’de çocuklarla buluşuyor. 18-19 Ocak’ta ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik, minik misafirlere eğlenceli anlar yaşatacak.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Pırıl ve arkadaşları, yeni gösterileriyle M1 Konya Alışveriş Merkezi’nde izleyicileriyle buluşuyor. Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini üstlendiği M1 Konya AVM, çocuklara keyifli anlar yaşatacak bu özel etkinlik ile minik misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

18–19 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, her gün saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de gerçekleştirilecek üç farklı seansla minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. 3 yaş ve üzeri çocukların katılım sağlayabileceği etkinlik, aileler ve çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak.