Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz demeden kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. “Amacımız vatandaşlarımızı her anlamda temiz bir şehirde yaşatmaktır” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bizim için belediyecilik hizmetlerinde en temel görev temiz bir şehir sunmaktır, bunun için ekip arkadaşlarımız zorlu mesai koşullarında dahi hiç durmadan vazifelerini ifa etmektedirler" dedi.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz demeden kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. “Amacımız vatandaşlarımızı her anlamda temiz bir şehirde yaşatmaktır” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bizim için belediyecilik hizmetlerinde en temel görev temiz bir şehir sunmaktır, bunun için ekip arkadaşlarımız zorlu mesai koşullarında dahi hiç durmadan vazifelerini ifa etmektedirler" dedi.

Başkan Özdemir; “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz için yaptığımız yeni binamızı hizmete sunduk. Sıfır atık, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye yeniden kazandırmak adına başlattığımız çalışmalarda ’1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizi’ tamamladık. Gelecek nesillere yaşanabilir, sağlıklı bir dünya miras bırakmak adına geri dönüşüm konusundaki çalışmalara durmadan devam ediyoruz. Şehrimizde ortaya çıkan çöpleri atık getirme merkezinde enerjiye dönüştürüyoruz. Temizlik hizmetlerinde en modern teknikleri ve imkanları halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Temizlik seferberliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde detaylı temizlik yapılıyor. Yollar arazözler tarafından yıkanırken kaldırımlar süpürgeciler tarafından pırıl pırıl ediliyor, Tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığı temizlik faaliyetleri halkın büyük beğenisini kazanıyor. Başkan Özdemir; “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Tertemiz ve sağlıklı bir Niğde için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Huzurlu bir ibadet ortamı sağlanıyor

Bugüne kadar camilere verilen hizmetlerin çerçevesini genişleten ve arttırarak sürdüren Niğde Belediyesi huzurlu bir şehrin merkezinde gördüğü ibadethaneler için geniş çerçeveli hizmet vermeye devam ediyor. Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki ibadethanelerde halı yıkama çalışmaları yaparak vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Camilerdeki halılar, Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla yıkanıyor. İleri teknoloji yerinde halı yıkama makinesi, sıcak su özelliği ile halıdaki kirleri söküyor ve yüksek emiş gücüyle kirli suyu vakumluyor. Yıkama sonrası tertemiz hale gelen halılar 2 saat gibi bir sürede kuruyor. Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile şehir merkezindeki çöp konteynerleri yıkanıyor ve dezenfekte ediyor. Tonlarca temiz su ve tonlarca pis su alma kapasitesi bulunan araçla, Belediye sınırındaki çöp konteynerlerinin daha hijyenik olması ve koku yaymaması amaçlanıyor. “Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız ile görev sahamızda bulunan çöp konteynerlerini yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Çöp konteynerlerinin koku yaymaması ve hijyenik olması için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullanan Başkan Özdemir; “Pırıl pırıl bir ortamda geleceğe güvenle bakan bir Niğde inşa etmeye kararlıyız” dedi.

Aylık 35 ton atık işlenecek

Niğde Belediyesi tarafından saatte bin kilogram atık işleme kapasitesine sahip olan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi vatandaşların hizmetine kavuşturuluyor. Konuyla ilgili olarak; “Tıbbı atık sterilizasyon tesisini 2886 Sayılı ihale kanunu, yap işlet devret modeliyle yaptırdık ve belediyemizin kasasından para çıkmadı, 20 yıl süreyle Niğçevsan Sağlık Hizmetleri Aş tarafından işletilecektir. Toplam cironun yüzde yirmilik kısmı belediye payı olarak alınacaktır. Bu tesisin yatırım bedeli 8 milyon liradır“ diyen, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Doğal çevreyi koruma, sağlık ve su kaynaklarını muhafaza etme açısından çok önemli olan bu projemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Burada aylık 35 ton atığın işleneceğini ifade eden Başkan Özdemir; ”İlimizde bulunan sağlık kuruluşlarından toplanan atıklar, kovalı sistemle el değmeden, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun bir şekilde toplanarak lisanslı araçlarla taşınacak. Kovalı toplama ve taşıma sistemi, tıbbi atıkla teması en aza indirecek. Sağlık kuruluşlarında tartılarak ve radyasyon ölçümleri yapılarak teslim alınan tıbbi atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetimi yapılan çevrimiçi mobil atık takip sistemi ile kayıt altına alınacak” dedi.