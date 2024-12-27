Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim öğretim gören 30 öğrenci düzenlenen törenle hafızlık eğitimine başladı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Okul Müdürü Yusuf Gül, yaptığı açılış konuşmasında, geçtiğimiz Haziran ayında başlattıkları akademik sınav süreci, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirdikleri yaz kampı sonrasında 30 öğrenci ile eğitim-öğretim yılına başladıklarını anlattı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinde hafızlık öncesi hazırlık sürecini tamamlayıp ezber aşamasına geçtiklerini anlatan Gül, “Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan protokolle birlikte işleyiş takvimi ve kuralları belirlenmiş, İmam Hatip ortaokulu öğrencilerinin yıl kaybı olmadan bir yandan akademik eğitimlerinin devam etmeleri diğer yandan belirlenen sürelerde hafız olmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla öğrencilerimizin 5. sınıf sonuna kadar hazırlık sürecini tamamlamaları ve her cüzün en az 4 sayfasını ezberlemeleri, 6. sınıfta ise protokol gereği akademik eğitime ara verilerek hafızlık sürecini tamamlamaları istenmektedir. 7 ve 8. sınıfta ise hafızlık pekiştirme aşamaları yanında yoğun bir akademik, sosyal ve kültürel çalışma dönemi sonunda girecekleri Liselere Geçiş Sınavında alacakları yüksek puanlar, lise hayatı ve sonrasında elde edecekleri birikimlerle milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olması beklenen, çalışkan ve üretken, hafız bireyler olmaları hedeflenmektedir. Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Proje Ortaokulu ve Kur’an Kursu olarak bizler, belirttiğim amaçlar doğrultusunda, nitelikli eğitim kadromuzla birlikte öğrencilerimize uygun eğitim ortam ve sistemleri üzerine çalışmalarımızı sürdürmekte, hafızlık sürecini Türkiye genelindeki tecrübelerden faydalandığımız koro usulü hafızlık usulü ile devam ettirmekteyiz. Diğer yandan ise sınıflarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun teknolojilerle donatmakta, robotik kodlama, yazılım ve yapay zekâ atölyeleri, proje ve e-spor odaları gibi öğrencilerimizin gelişimlerinin yanında kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri mekânları sunmaktayız” dedi.

Daha sonra bazı katılımcı protokol üyeleri, hafızlık eğitiminin değeri ve önemi hakkında konuşmalar yaptılar. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinleri Şükrü Asıleren ve Rıdvan Akbaş ın da yer aldığı Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okunda. Katılımcılar, hafızlık eğitimine başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Düzenlenen törene; Vali Yardımcısı Yakup Güney, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürümüz Fethi Fahri Kaya, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Ferruh Şen, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katıldı.