Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Pir Sultan Abdal Anma Satranç Turnuvası düzenlendi. Dereceye giren satrançseverlere ödülleri verildi.

Pir Sultan Abdal’ın anısını canlı tutmak ve satranç sporunu desteklemek için Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi’nde düzenlenen turnuvaya katılım yüksek oldu. İki gün süren turnuvada 4 kategoride 7-12 yaş arası 82 çocuk mücadele etti.

Şampiyonlara kupa ve madalya verildi

Rakiplerini eleyerek kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz tarafından madalya ve kupa verildi. 7 yaş kategorisinde 1’inci Asya Hilal Örten, 8 yaş kategorisinde 1’inci Esmira Karatepe, 10 yaş kategorisinde ise 1’inci Meriç Akgün ve 12 yaş kategorisinde 1’inci Amine Sare Tunç oldu.