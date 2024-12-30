Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Pir Ali Baba Türbesi, yeni düzenlemesiyle vatandaşların hizmetine açıldı.

Pir Ali Baba, Erzurum’un Osmanlı hâkimiyetine girişinden önce bölgeye gelmiş ve şehrin güneybatısındaki Dutçu (Tuzcu) köyünde zaviyesini kurmuş olan bir tasavvuf büyüğü olarak biliniyor. Bazı Osmanlı belgelerinde seyyid olduğu ifade edilmektedir. Belgelerde ayrıca kendisinden “Kıdvetü’l-Sâlikin Umdetü’l-Mürşidin Mevlanâ Pir Ali Baba” şeklinde bahsedilmektedir. Pir Ali Baba’nın Horasan erenlerinden olduğu rivayet edilmektedir. Erzurum’da deprem ve diğer afetlerden korunmak amacıyla 1001 hatim geleneğini başlatmış ve bu hizmetin devamlılığı için büyük bir vakıf kurmuştur. Vakfiyesine göre Eğerli Dağı’nın eteklerinden itibaren Dutçu köyü ve çevresindeki geniş arazi bu vakfa aittir.

Pir Ali Baba’nın zaviyesi vardı

Tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu’ya göre Erzurum Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra, Yavuz Sultan Selim döneminde Dutçu köyü ve civarını ihtiva eden arazi ile şehir merkezindeki bazı mülkler Pir Ali Baba Vakfı üzerine tescil edilmiştir. Osmanlı döneminin sonlarında Dutçu Köyü dışında Kiremitlik Tepe bölgesinde ve şehrin batısındaki Gez Mahallesi ile kuzeyindeki Çiftlik Köyü’nde bulunan pek çok bostan Pir Ali Baba Zaviyesi gelirleri arasında yer almaktadır. Pir Ali Baba’nın zaviyesi asırlar boyunca Dutçu köyü içinde faaliyet gösterdikten sonra 19. yüzyıl ortalarında kapanmıştır. Fakat 1001 Hatim Geleneği devam ettirilmiştir. Pir Ali Baba’nın mezarı ise köyün güneybatısındaki tepededir. Ruslar I. Dünya Savaşı’ndaki işgal sırasında bu tepede mevziler ve top yolları yapmışlardır. Bahsedilen savaş ve işgal sırasında kesintiye uğrayan 1001 hatim geleneği 1939 Erzincan depreminden sonra Müftü Solakzâde Sadık Efendi’nin girişimiyle tekrar başlamıştır. 1001 Hatim Erzurum’da asırlardır süre gelen önemli bir gelenektir.