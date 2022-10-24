Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Dinar ilçesindeki Pınarlı Tabiat Parkı’nda başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Afyonkarahisar Şube Müdürümüz Selçuk Öcal, Sandıklı Şefi Yasin Ayalp ve Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü görevli teknik ekibinden oluşan heyet inşaat çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

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